Ovo pitanje poslednjih dana pokrenulo je burnu raspravu na društvenim mrežama, gde su korisnici iznosili potpuno različita mišljenja.

Povod za diskusiju bio je komentar jednog korisnika koji je napisao da gotovo ne prođe mesec bez poziva na svadbu, krštenje, godišnjicu ili veliki rođendan. Posebno ga je iznenadilo što je dobio poziv za svadbu sa čak 300 zvanica, zbog čega se zapitao da li su velika slavlja postala i svojevrsna finansijska računica.

Na društvenim mrežama ubrzo su usledili brojni komentari. Dok su jedni tvrdili da danas gosti jedva pokriju cenu svog mesta u restoranu, drugi su se našalili da bi organizovanjem više svadbi mogli da zarade ozbiljan novac.

Ipak, iskustva mladenaca pokazuju da stvarnost nije tako jednostavna.

Jelena (31), koja se udala u maju, priznaje da im je novac od poklona bio značajna pomoć na početku zajedničkog života.

„Tek smo opremali stan i taj novac nam je mnogo značio. Neću da krijem da je i finansijski aspekt imao svoju ulogu“, kaže ona.

Sa druge strane, Anastasija (29) ističe da nikada nije želela da na svadbu gleda kao na način zarade.

„Prvo smo napravili spisak ljudi koje želimo pored sebe. Pare nam nisu bile motiv, već uspomena koju ćemo pamtiti celog života.“

Slično razmišlja i Tamara, kojoj venčanje tek predstoji.

„Najvažnije nam je da okupimo porodicu i prijatelje. Svako će dati onoliko koliko može i želi.“

Organizatori venčanja upozoravaju da se svadba ne može posmatrati kao sigurna investicija. Troškovi sala, hrane, pića, muzike, fotografa, dekoracije i garderobe poslednjih godina značajno su porasli, pa mnogi mladenci na kraju potroše više nego što su planirali.

Zbog toga se sve više parova odlučuje za manja i intimnija venčanja, dok većina sagovornika poručuje da bi pravi razlog za organizovanje svadbe trebalo da budu ljubav, porodica i zajedničko slavlje, a ne očekivanje finansijske dobiti.