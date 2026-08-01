Od danas, 1. avgusta, u svim apotekama u Srbiji počinje primena jedne od najvećih mera podrške građanima u oblasti zdravstva – smanjenje doplate za lekove koji se izdaju na recept.

Za ovu meru država je izdvojila 12,2 milijarde dinara (104,8 miliona evra), a očekuje se da će direktnu korist imati oko tri miliona građana.

Manje doplate za gotovo sve lekove na recept

Nova pravila odnose se na 769 lekova, odnosno na čak 99,6 odsto svih lekova sa doplatom.

Građani koji su do sada plaćali doplatu od 15 do 45 odsto, od danas plaćaju 10 odsto, dok je onima koji su imali doplatu od 50 do 90 odsto ona umanjena za 40 procenata.

To znači da je doplata građana za lekove sada ograničena na raspon od 10 do 50 odsto.

Uštede i do nekoliko hiljada dinara

Najveći broj lekova za koje je smanjena doplata namenjen je pacijentima koji koriste hroničnu terapiju.

Kod najvećeg broja lekova građani će po pakovanju uštedeti od 100 do 500 dinara, dok će kod pojedinih terapija ušteda biti višestruko veća.

Neki od primera:

Movymia za lečenje osteoporoze – doplata je smanjena sa 6.393 na 1.827 dinara , što znači uštedu od 4.566 dinara po pakovanju.

za lečenje osteoporoze – doplata je smanjena sa , što znači uštedu od po pakovanju. Trimbow pumpica za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća – sa 2.550 na 850 dinara , odnosno 1.700 dinara manje .

pumpica za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća – sa , odnosno . Flekanid – sa 1.423 na 285 dinara .

– sa . Nolpaza – cena je prepolovljena, sa 195 na 97 dinara.

Od 17. avgusta još jedna dobra vest

Pored današnjeg pojeftinjenja, od 17. avgusta na snagu stupa još jedna važna mera.

Lista lekova koji će biti dostupni na recept biće trajno proširena za:

16 novih lekova za razređivanje krvi,

dva nova leka za lečenje srčane slabosti.

Za lekove za razređivanje krvi RFZO će ubuduće finansirati 70 odsto troškova, pa će građani umesto dosadašnjih 1.700 do 6.000 dinara izdvajati između 600 i 1.100 dinara.

Kod lekova za srčanu slabost građani će umesto 2.500 do 4.500 dinara plaćati oko 1.700 dinara, dok će ostatak pokrivati država.

Ove mere deo su paketa podrške građanima vrednog oko 600 miliona evra, čiji je cilj da neophodna terapija bude dostupnija i finansijski pristupačnija velikom broju pacijenata.