Voja Nedeljković svoj privatni život ne eksponira previše u javnosti, te mnogi ne znaju da je godinama u skladnom braku sa suprugom Majom.

Jednom prilikom je ispričao kako je sasvim slučajno upoznao ženu svog života koja je 17 godina mlađa od njega. Njihov sudbinski susret dogodio se na Trećem kanalu gde je i sam radio svojevremeno, a bliži kontakt uspostavili su na manifestaciji koju je umesto Voje trebalo da vodi Deki Pantelić.

- Možda bi sada Deki bio u braku sa njom. Od te manifestacije smo se narednih nekoliko meseci učestalo čuli i započeli vezu - rekao je.

Voditelj je ispričao da se njihov odnos jako brzo razvijao, posle samo nekoliko meseci počeli su da žive zajedno, a i njihov sin se rodio nedugo zatim.

Oženio se u papučama

Ono što je tada šokiralo sve prisutne jeste činjenica da se venčao u papučama.

- Supruga i ja smo zajedno već 22 godine, a u braku 21, toliko nam ima i dete. Što se svadbe tiče, ja sam tog meseca radio na moru, a žena je trebalo da se porodi i mi kao ajde da napravimo malu svadbu i da potpišemo papir. Nismo za varijante jagnjici i prasići, čak i ne volim da idem na ta veselja koja liče na sportski događaj. To je bila 2003. godine, 40 stepeni napolju, mi smo organizovali slavlje za 15 ljudi i nismo se oblačili u odelo. Kad se kaže papuče, ljudi misle na one turske koje se usmrde posle 14 minuta, to su bile neke druge zatvorene, i imao sam laneno odelo. Žena se porodila tri dana kasnije, to je atomski brak, oženio se i posle tri dana dobio dete. Kao kada se spoje Prvi maj i Uskrs.

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