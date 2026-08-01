Bračni par iz Severne Makedonije javno se zahvalio nepoznatoj ženi iz Niša koja im je vratila izgubljeni novčanik sa novcem, dokumentima i bankovnim karticama, nakon što ga je njihov suprug slučajno zaboravio u restoranu.

Svoju priču podelili su u Fejsbuk grupi „Grčka info“, navodeći da su tek po izlasku iz restorana shvatili da novčanika nema. Kako tvrde, u njemu se nalazio novac namenjen za desetodnevni odmor, kao i sva važna dokumenta i platne kartice.

U panici su odmah krenuli nazad ka restoranu, strahujući da je novčanik zauvek izgubljen. Međutim, na putu ih je sustigla žena koja je trčala za njima držeći ga u rukama.

Prema njihovim rečima, predstavila se samo kao žena iz Niša i bila je u društvu ćerke i dvoje unučadi.

Zahvalni bračni par nije krio emocije. Istakli su da im se ovako nešto nikada ranije nije dogodilo i da ih je njen gest iskreno dirnuo.

Kako su naveli, u znak zahvalnosti ponudili su joj novčanu nagradu, koju je prihvatila, ali ono što će, kako kažu, zauvek pamtiti jeste njena spremnost da bez razmišljanja potrči za potpunim strancima kako bi im vratila ono što su izgubili.

U objavi su joj uputili emotivnu poruku, poželeli njoj i njenoj porodici mnogo zdravlja i sreće i poručili da ih je podsetila da pošteni ljudi i dalje postoje.

Njihova zahvalnica brzo je privukla pažnju članova grupe, a u komentarima su se nizale pohvale na račun Nišlijke. Mnogi su ocenili da upravo ovakvi postupci predstavljaju najlepšu sliku turista iz regiona i dokaz da poštenje i ljudskost ne poznaju granice.