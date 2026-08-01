Zanimljivosti
Ostali su bez novčanika punog para, a onda se pojavila Nišlijka: Njen potez mnogima vraća veru u ljude
Dok se društvene mreže tokom letnje sezone uglavnom pune pričama o gužvama, cenama i problemima na letovanjima, iz grčkog letovališta Polihrono stigla je priča koja je mnogima vratila veru u poštenje.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Zanimljivosti
Najnovije
Zanimljivosti
Najčitanije
17min
Milan Milošević ulazi u "Elitu 10!" Šokirao pričom o honorarima i Asminovim roditeljima: "Oni vole Staniju"
27min
Ostali su bez novčanika punog para, a onda se pojavila Nišlijka: Njen potez mnogima vraća veru u ljude
37min
Ova sveta knjiga čudom spasena: Retko izdanje Miroslavljevog jevanđelja stavili u kamion za otpad, sveštenik ga odbranio telom - nesvakidašnja priča stiže iz Čačka
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
"Španija da se isključi iz Šengena!" Panika u EU, skoro 60.000 migranata ušlo u zemlju: "Ovo ne može da se nastavi!" (FOTO/VIDEO)
Beograd jutros najtopliji! Srbija u crvenom, temperatura skače na 40 stepeni: "Vreme je vrlo opasno!"
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,04
|117,4
|117,75
|USD
|101,71
|102,01
|102,32
|CAD
|72,54
|72,76
|72,98
|AUD
|71,47
|71,68
|71,9
|GBP
|136,73
|137,15
|137,56
|CHF
|125,95
|126,33
|126,71
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)