Pop zvezda Jelena Karleuša je otvoreno progovorila o velikom porodičnom slavlju koje priprema povodom punoletstva ćerke Atine i 17. rođendana mlađe naslednice Nike.

Kako je otkrila, organizacija je uveliko u toku, a u njoj učestvuje zajedno sa bivšim suprugom Duškom Tošićem.

Iako su u zategnutim odnosima nakon razvoda, Karleuša i bivši fudbaler su odlučili da sklope primirje zarad dece.

- Slavićemo u jednom hotelu, biće jako lepo, bajkovito, to je Atinin 18. i Nikicin 17. rođendan. Lepa stvar je da su u ovoj priči i mama i tata, i pripreme teku prelepo. Njegovo je samo da plati, jer je mama u dugovima zbog novih spotova. Mama sve organizuje, od muzike, preko dekoracije, do haljinica – rekla je Jelena kroz smeh.

"Biće mnogo kolega"

Otkrila je i da će na slavlju biti mnogo javnih ličnosti.

- Biće mnogo mojih kolega, svi su se odazvali, svi su rekli da će doći, punog srca sam ih pozvala. Neće doći da pevaju, već da budu moji dragi gosti. Mislim da je Duško izabrao neki jako interesantan bend.

Na pitanje da li će među zvanicama biti i Saša Matić, budući da on nju nije zvao na ćerkino punoletstvo, odgovorila je u šaljivom tonu.

- Pošto Saša nije video da moje ime nije bilo na spisku, videćemo šta će biti sa spiskom koji će meni biti predočen. Šalim se, naravno.

Karleuša je na kraju otkrila i kakve želje imaju njene ćerke kada je reč o proslavi.

- Atina voli roze, Nika voli plavo... One su jako skromne. Mada, češće se zadržavaju u mom garderoberu i počele su da mi uzimaju stvari, pa sam se ja žalila Dušku. On je rekao: "Ti meni, one tebi." Tako da... Romantično je. Uzele su mi sve - rekla je ona za "Pravo lice estrade".