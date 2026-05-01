Poznata starleta i bivša rijaliti učesnica Anđela Veštica odlučila je da praznike provede na potpuno neočekivan način, sa pištoljem u ruci na beogradskom strelištu.

Tom prilikom otvorila je dušu i prisetila se jezivog napada iz prošlosti, kada je pukom srećom izvukla živu glavu.

Dok mnogi Prvi maj vezuju za roštilj i boravak u prirodi, Anđela je izabrala adrenalin i miris baruta.

Kako priznaje, pravim vatrenim oružjem nije rukovala sedam ili osam godina, jer je u međuvremenu za spotove koristila replike, ali je bez poteškoća prvi metak smestila pravo u centar mete.

-Prva meta, prvi metak u oko. Pravo. Na fotografiji je muškarac koji maltretira ženu. Gnušam se nasilja - otkrila je ona.

Ističe da joj odlazak u streljanu predstavlja isključivo antistres terapiju, jednako kao što nekim ženama prijaju manikir i pedikir.

Bila na ivici smrti

Ipak, iako je pucanje danas za nju sport i hobi, u privatnom životu našla se pred pravim cevima u situaciji koja je mogla da se završi tragično.

Progovorila je o drami u Sarajevu, kada je jedna žena iz ljubomore otvorila vatru na nju i njenog tadašnjeg dečka.

- Imala sam situaciju 2016. godine kada je ispalila devet metaka na mene, a na mog partnera četiri. Njega je pogodila, mene nije, ne znam kojim čudom. Našla sam se u pogrešno vreme na pogrešnom mestu i mogla sam stvarno da ostanem mrtva - prisetila se ovog jezivog događaja.

Njenom tadašnjem partneru meci su probili nogu, dok je ona ostala nepovređena. Uprkos stravičnom stresu koji je preživela, kaže da kao hrišćanka veruje u Boga i trudi se da ljudima oprašta greške.

Pored ljubavi prema streljaštvu, atraktivna crnka ne krije da poseduje izraženu "mušku stranu" i da uživa u poslovima poput građevine, rada sa bušilicama i hoblovanja, ali tvrdi da u sebi nema ni trunku agresije.

"Izdaja roditelja bila mi je najteža u životu"

Ipak, najdublje rane, kako kaže, nisu povezane sa oružjem, već sa ljudima iz najbližeg okruženja.

- Izdaja prijatelja, recimo, izdaja konkretno jednog roditelja… To su stvari koje su mi bile možda i najteže u životu. To moraš da prođeš sam, ni kriv ni dužan, i to te stvarno poljulja - priznala je iskreno Anđela za Republiku, koja je nedavno kupila luks stan.

Dodala je da nije zlopamtilo i da nakon ozbiljnih udaraca brzo oprosti i nastavi dalje sa svojim životom.