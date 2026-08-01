Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je aktuelna migrantska kriza samo deo mnogo šireg demografskog procesa koji će, kako kaže, u narednim decenijama predstavljati jedan od najvećih izazova za Evropu.

Govoreći o situaciji u Španiji, Vučić je izneo podatak kojim je želeo da ilustruje razmere demografskih promena.

- Poslušajte ovaj podatak. Uzmite Evropu, sa sve Britanijom – u jednoj Nigeriji se na godišnjem nivou rodi više dece nego u celoj Evropi i celoj Rusiji - rekao je predsednik.

On je istakao da Srbija kontroliše svoje granice i da neće dozvoliti da postane trajno odredište migrantskih ruta.

- Srbija nije parking za migrante. Uvek smo se prema ljudima odnosili humano, ali naša država vodi odgovornu politiku i naši građani ne moraju da brinu - poručio je Vučić.

Prema procenama Ujedinjenih nacija, u Nigeriji se godišnje rodi oko 7,5 miliona dece, dok se u celoj Evropi zajedno sa Rusijom rodi približno 6,3 miliona.

Istovremeno, Nigerija se suočava sa jednom od najtežih humanitarnih kriza na svetu. Prema podacima Svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija, desetine miliona ljudi suočavaju se sa ozbiljnom nestašicom hrane, što dodatno pojačava migracione pritiske.

Vučić smatra da se takvi izazovi ne rešavaju deklaracijama, već odgovornom politikom i efikasnom kontrolom državnih granica.