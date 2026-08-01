Amerikanac Džon Švajcer (69) iz Konektikata teško je povređen kada ga je 24. jula tokom ronjenja u blizini ostrva Bimini na Bahamima napala karipska grebenska ajkula.

Švajcer je sa suprugom Marsi i odraslim sinovima učestvovao u organizovanom ronjenju sa ajkulama kada je jedna od njih iznenada isplivala iz dubine.

- Odjednom je isplivala i zgrabila me za nogu. Bilo je kao da me je ugrizao ogroman pas. Sve se dogodilo u deliću sekunde - ispričao je za WTNH News8.

Ajkula ga je ugrizla za levu potkolenicu i nakratko povukla pod vodu pre nego što ga je pustila.

Njegov sin Tom u šoku je posmatrao napad.

- Kada sam prišao ocu, video sam da mu je noga potpuno razderana. Videla se kost - rekao je.

Krv je bila svuda

Povređeni muškarac uspeo je da dopliva do turističkog broda, nakon čega je posada hitno izvukla sve putnike iz vode i velikom brzinom krenula nazad ka kruzeru.

- Iskoristili smo gomilu peškira i podveza da zaustavimo krvarenje. Krv je bila svuda - rekao je za NBC Connecticut.

Lekar na kruzeru naredna tri sata sanirao je povrede i zatvorio velike rane sa ukupno 26 šavova.

Nakon toga Švajcer je prebačen u bolnicu u Majamiju, odakle je već narednog dana pušten na kućno lečenje.

"Nikada više"

Uprkos svemu što je preživeo, kaže da mu je najvažnije što ajkula nije napala njegovu suprugu ili sinove.

- Drago mi je da sam to bio ja. Bar ću imati neverovatnu priču za ceo život - rekao je.

Na pitanje da li bi ponovo plivao sa ajkulama, odgovorio je kratko:

- Ne. Nikada više.

Prema podacima sajta Tracking Sharks, do kraja jula ove godine zabeležena su 32 potvrđena napada ajkula širom sveta.

Izvor: NBC Connecticut / WTNH News8 / Tracking Sharks