Amerikanac Džon Švajcer (69) iz Konektikata teško je povređen kada ga je 24. jula tokom ronjenja u blizini ostrva Bimini na Bahamima napala karipska grebenska ajkula.
Švajcer je sa suprugom Marsi i odraslim sinovima učestvovao u organizovanom ronjenju sa ajkulama kada je jedna od njih iznenada isplivala iz dubine.
- Odjednom je isplivala i zgrabila me za nogu. Bilo je kao da me je ugrizao ogroman pas. Sve se dogodilo u deliću sekunde - ispričao je za WTNH News8.
Ajkula ga je ugrizla za levu potkolenicu i nakratko povukla pod vodu pre nego što ga je pustila.
Njegov sin Tom u šoku je posmatrao napad.
- Kada sam prišao ocu, video sam da mu je noga potpuno razderana. Videla se kost - rekao je.
Krv je bila svuda
Povređeni muškarac uspeo je da dopliva do turističkog broda, nakon čega je posada hitno izvukla sve putnike iz vode i velikom brzinom krenula nazad ka kruzeru.
- Iskoristili smo gomilu peškira i podveza da zaustavimo krvarenje. Krv je bila svuda - rekao je za NBC Connecticut.
Lekar na kruzeru naredna tri sata sanirao je povrede i zatvorio velike rane sa ukupno 26 šavova.
Nakon toga Švajcer je prebačen u bolnicu u Majamiju, odakle je već narednog dana pušten na kućno lečenje.
"Nikada više"
Uprkos svemu što je preživeo, kaže da mu je najvažnije što ajkula nije napala njegovu suprugu ili sinove.
- Drago mi je da sam to bio ja. Bar ću imati neverovatnu priču za ceo život - rekao je.
Na pitanje da li bi ponovo plivao sa ajkulama, odgovorio je kratko:
- Ne. Nikada više.
Prema podacima sajta Tracking Sharks, do kraja jula ove godine zabeležena su 32 potvrđena napada ajkula širom sveta.
Izvor: NBC Connecticut / WTNH News8 / Tracking Sharks
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