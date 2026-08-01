Pevač Hasan Dudić je svojevremeno priznao da jedva sklapa kraj s krajem, te da njegova primanja mesečna iznose nešto preko 30.000 dinara.

S toga je svojevremeno priznao da iščekuje nacionalnu penziju, budući da regularnu potroši u jednom danu.

- Nemam tri penzije, kao Lepa Lukić, a nemam ni nacionalnu. Imam samo ovu, koju sam uplaćivao od 15. godine. To je za mene za jedan dan. Odem u kafanu i potrošim celu penziju. To je 30 i nešto hiljada. Nikad ne dam da neko plati u kafani - rekao je Hasan, pa dodao:

- Aplicirao sam za nacionalnu penziju, ja sam istaknuti umetnik. Očekujem da ću je uskoro i dobiti. Pevao sam, imam zlatne ploče, zlatne mikrofone, međunarodne festivale. Mnogo hitova sam napisao. Otpevam negde, pa zaradim nešto pored penzije. Ljudi me zovu. Jedno vreme me nisu zvali jer su mislili da sam bolestan. Odem kod ljudi kada slave, žele mene, sednem sa njima, pijem i oni mene na kraju počaste - ispričao je Hasan.

Ko sve prima nacionalnu penziju?

Vlada Srbije donela je odluku u januaru mesecu o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, čime je 21 umetnik i kulturni radnik stekao pravo na doživotnu mesečnu naknadu.

Odluku je potpisao predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut, a na spisku se nalaze neka od najpoznatijih imena na polju književnosti, filma, opere i narodne muzike.

Prema saopštenju Udruženja dramskih umetnika Srbije (UDUS), među dobitnicima priznanja nalaze se istaknuti scenarista i filmski kritičar Nebojša Pajkić, proslavljena operska diva Jadranka Jovanović, kao i poznati harmonikaš Mirko Kodić koji nije krio sreću, te je javno saopštio lepe vesti.

Priznanje su takođe dobili:

• Književni prevodilac Zorislav Paunković

• Izdavač Žarko Čigoja

• Muzički umetnik Uroš Dojčinović

• Likovna umetnica Nevenka Stojsavljević

• Filmski reditelj Goran Radovanović

Na listi nagrađenih nalaze se i instrumentalisti Miroljub Janković i Boško Vujačić, akademski vajar Slave Ajtoski, arheolog dr Miomir Korać, producent Zoran Trifunović, kao i glumac i reditelj Friđeš Kovač. Priznanja su uručena i stručnjacima u kulturi Radivoju Bojoviću i Veroljubu Trajkoviću.

Posebnim rešenjem Vlade Srbije, spisak je proširen na još pet istaknutih imena koja su ostavila dubok trag u kulturi.

• Književnici Dragan Stanić i Vladimir Pištalo

• Muzička umetnica Blagica Beti Đorđević

• Vokalni solista Nedeljko Bilkić

• Sociolog kulture Zoran Avramović

Ovo priznanje, u javnosti poznato kao "nacionalna penzija", podrazumeva doživotnu mesečnu naknadu. Iznos se isplaćuje u visini prosečne neto zarade u Srbiji za jul prethodne godine, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Isplata naknada vršiće se posredstvom Ministarstva kulture, a počinje mesec dana nakon donošenja rešenja. Odluka o dodeli doneta je krajem decembra, a potpisao ju je premijer Đuro Macut.

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