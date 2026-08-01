Budućnost Irana oblikovaće narod Irana, objavio je danas na svom X nalogu iranski predsednik Masud Pezeškijan i nazvao "herojima" pripadnike naroda Irana zbog toga što odolevaju ratu koji SAD i Izrael vode protiv te zemlje.

Pezeškijan je rekao da je sukob počeo 31. jula 2024. godine ubistvom političkog lidera Hamasa Ismaila Hanijea tokom njegovog boravka u Teheranu na ceremoniji Pezeškijanove inauguracije.

"Pre dve godine, početak našeg rada poklopio se sa cionističkim ubistvom našeg dragog gosta. Dve godine se narodu Irana nameću ratovi, pritisci i neprestana neprijateljstva. U svim tim teškim danima, u prvi plan su izbili istinski narodni heroji. Budućnost Irana oblikovaće sam narod Irana", navodi se u Pezeškijanovoj objavi, prenela je Al Džazira.