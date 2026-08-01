Iako je na sceni više od pet decenija, Radiša Urošević tokom cele muzičke karijere nije imao gotovo nijedan skandal, a sada je progovorio o doslednosti, te otkrio šta ga je držalo dalje od sukoba sa kolegama.

Kako je istakao, nikada se nije uklapao u okvire ponašanja kolega, te ga svađe i neprijatne situacije nisu privlačile.

Tako je izbegao i potencijalnu svađu sa Jelenom Karleušom koja je svojevremeno istakla da je mislila da je Radiša odavno upokojen, te prvi put posle nekoliko decenija otkrio u kakvom je odnosu bio sa pevačicinom majkom Divnom Karleušom.

- Pomogao sam joj dosta u životu, ali ne želim da pričam o tome. Divna je izgubila posao na radiju u momentu kada se razvela i ostala sama sa ćerkom koja je tada bila mala, a moj dobar prijatelj je bio na funkciji u toj firmi. Pozvao sam ga i zamolio da je vrati na posao budući da je samohrana majka. Smatram da sam učinio dobro delo i moguće je da Jelena ni ne zna za to, jer je imala dve ili tri godine. Nemam potrebu da joj odgovaram na zlonamerne komentare – rekao je pevač, te istakao da brojne kolege svesno ulaze u situacije kojima skreću pažnju na sebe.

- Brojne kolege namerno prave skandale da bi bili u centru pažnje. Svesno prave gluposti i spremni su da isceniraju sve i svašta samo da bi bili viđeni. U mom slučaju nije tako. Vodim se teorijom da treba da pevam onako kako mi je Bog dao, da pametno biram i pesme i saradnike i više ništa nije potrebno. Sa druge strane, oni snimaju pesme koje su kratkotrajne i svesno to rade. Takve numere nemaju budućnost, imaju trenutnu publiku i svi su svesni toga – istakao je Radiša.

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