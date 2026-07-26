Popularna pevačica Tea Bilanović, sinoć je šokirala sve i to zbog projekta sa Milanom Stankovićem, čiji povratak se dugo najavljivao.

Naime, ona je objavila tizer za novu pesmu, a zbog jednog kadra - nastao je haos.

Ona je uz skriven i intrigantan naziv "Voli me", samo tagovala Milana Stankovića.

Zbog njene najave nastao je potpuni haos na mrežama, gde su ljudi u šoku zbog tako iznenadnog povratka Stankovića, o čemu se i nagadjalo skoro.

Na polularnoj mreži "X" nastala je prava diskusija, da li se Milan vraća i to novim projektom sa mladjom koleginicom.

"Jel se ovo najavljivalo", "Tea i Milan, ljudi?", "Odakle se pojavio ovaj spoj?", komentarišu neki, dok je jedan korisnik zapazio nešto u videu:

"Recite mi da li je Milan onaj lik sa kosicom što sedi u pozadini?"

Milan Stanković se vraća na estradu

Milan Stanković u najvećoj tajnosti priprema svoj veliki povratak na domaću muzičku scenu, a njegovi novi projekti bi svetlost dana trebalo da ugledaju na jesen ove godine.

Kako se saznaje, pevač je već duže vreme boravio u muzičkom studiju gde je otpevao dve nove numere, a odlučio je da se pobrine i za svoj izgled.

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