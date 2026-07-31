Glumica Anica Lazić trenutno uživa na zasluženom odmoru u Italiji, ali je jedna stvar svima zapala za oko.

Naime, Lazićeva se odlučila za opuštajuće putovanje u društvu svoje bliske drugarice, dok njen partner, glumac Lazar Ristovski, nije primećen sa njima tokom ovog dela puta.

Anica i njena saputnica borave u luksuznom hotelu, a vreme provode istražujući kulturne i istorijske znamenitosti Rima i okolnih mesta. Sudeći po informacijama, njih dve su se posvetile uživanju u italijanskoj gastronomiji, obilazeći autentične restorane i kafeterije. Poseban fokus njihovog putovanja je na opuštanju i kvalitetnom vremenu provedenom zajedno, daleko od medijske pažnje.

Neprestano se provodi po gradu

Na fotografijama i video-snimcima, glumica i njena drugarica su viđene kako se spremaju za večernje izlaske, dele trenutke jutarnjeg odmora u udobnom hotelskom krevetu, te uživaju u prelepim zalascima sunca sa krovnih terasa koje nude pogled na znamenitosti.

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