Prema zvaničnim podacima, čak 265 parova venčalo se nakon što su se upoznali putem aplikacije TOKYO Enmusubi, koju je gradska uprava Tokija pokrenula 2024. godine kako bi podstakla sklapanje brakova i ublažila problem sve niže stope nataliteta u Japanu.

Aplikacija koristi veštačku inteligenciju za procenu kompatibilnosti korisnika, a nastala je nakon istraživanja koje je pokazalo da oko 70 odsto ljudi zainteresovanih za brak uopšte ne traži aktivno partnera.

Kako bi se osiguralo da aplikaciju koriste isključivo osobe koje ozbiljno razmišljaju o braku, svi kandidati morali su da dokažu da nisu u braku i da prođu onlajn intervju pre nego što dobiju pristup platformi.

Do 30. juna 2026. godine prijavilo se oko 36.000 ljudi, dok je nakon provere odobreno 16.000 korisnika. Među njima je formirano 760 parova koji su u ozbiljnim vezama, a njih 265 već je stalo pred matičara.

Jedna korisnica, koju je vlada predstavila pod pseudonimom „Turtle“, rekla je da je aplikaciju isprobala kao „poslednju priliku“ uoči svog 40. rođendana. Nakon nekoliko sastanaka upoznala je sadašnjeg supruga, a nekoliko meseci kasnije prihvatila je njegovu prosidbu.

Svoje pozitivno iskustvo podelio je i korisnik pod pseudonimom Skytree, koji je rekao da aplikacija kroz više faza prikazuje procenu kompatibilnosti sa potencijalnim partnerima.

„Ocena kompatibilnosti sa mojom devojkom bila je savršena“, rekao je on, piše vneexpress.