Mis Balkana i nekadašnja učesnica rijalitija "Parovi", Ivana Mitrović, već nekoliko godina uživa u ljubavnoj vezi sa Zoranom Buđićem Kobrom, koji je od nje stariji čak četiri decenije.

Njihova priča i dalje intrigira javnost, a Ivana je bez dlake na jeziku progovorila o najintimnijim detaljima njihovog odnosa.

-Dolazim iz rijalitija 'Parovi'. Tamo sam upoznala Kobru, jer je on bio često gost u rijalitiju. Kada se stvorila situacija da se još bliže upoznamo, ja sam to iskoristila. Rekla sam mu: 'Čekaj me kad izađem iz rijalitija, nemoj da me zaboraviš'. I nakon izlaska sam ga kontaktirala i odmah smo kliknuli i započeli zajednički život - rekla je ona jednom prilikom.

Starosna razlika je sve šokirala

Starosna razlika od tačno 40 godina i 25 dana nije im predstavljala prepreku, a Ivana je otvoreno priznala da pre njega nije imala intimna iskustva.

-Ja sam bila devica do svoje 25. godine. Kobra je stariji od mene 40 godina i 25 dana. Izašla sam iz rijalitija nevina, ali sam sa Kobrom prvi put probala intimne odnose - rekla je ona.

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