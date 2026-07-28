Takozvane "žute zastavice" nisu automatski razlog za raskid, ali jesu signal da zastanete i pažljivije procenite situaciju u vezi.

Upozoravajući signali

Majkl Kej iz kompanije koja je vlasnik više aplikacija za upoznavanje, objašnjava:

„Žute zastavice su ponašanja zbog kojih zastanete i razmislite. Ne znače nužno da treba prekinuti odnos, ali otvaraju pitanja koja zaslužuju dodatnu pažnju pre nego što veza postane ozbiljna.“

Među najčešćim primerima izdvajaju se način na koji osoba govori o bivšim partnerima i nedosledna komunikacija.

Ako neko stalno govori loše o bivšem partneru ili partnerki, to može biti znak da bi jednog dana na isti način mogao da govori i o vama. Takođe, upozoravajući signal je kada neko za raskid u potpunosti okrivljuje drugu osobu, bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti za svoj deo problema.

Promene u komunikaciji i odosi sa drugima

Stručnjaci ističu da razlike u dopisivanju same po sebi nisu presudne, ali postaju važne kada prelaze granice onoga što jednoj osobi prija.

Lorel Haus, stručnjak za partnerske odnose, smatra da osoba koja šalje poruke samo nekoliko puta dnevno nije nužno emotivno nedostupna, već možda jednostavno ne voli da stalno koristi telefon.

Ipak, Majkl Kej upozorava da nagle promene u komunikaciji, poput intenzivnog dopisivanja jedne nedelje, a zatim višednevnog nestanka bez objašnjenja, zahtevaju ozbiljan razgovor o očekivanjima i kompatibilnosti.

Važan pokazatelj mogu biti i reakcije prijatelja, kao i način na koji se partner ophodi prema drugim ljudima. Ako vam bliske osobe više puta skrenu pažnju na isti, negativan obrazac ponašanja, vredi ozbiljno razmisliti o njihovim zapažanjima.

Stručnjaci pritom razlikuju i takozvane "bež zastavice", koje predstavljaju tek neobične ili pomalo iritantne navike, kao "crvenih zastavica", koje ukazuju na ozbiljne probleme i zahtevaju hitnu reakciju.

Kako zaključuje Majkl Kej: „Najveća razlika je u tome što žute zastavice podstiču radoznalost i razgovor, dok crvene zahtevaju odlučno delovanje“, piše Cosmopolitan.