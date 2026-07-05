Pevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, sletela je na beogradski aerodrom, gde je privukla veliku pažnju okupljenih pre nego što je ušla u luksuzni, blindirani crni džip.

Tom prilikom, pevačica je otvoreno govorila o promenama u svom stilu i načinu života, ali se osvrnula i na aktuelne gradske priče koje već danima kruže javnošću.

Pevačica otkrila da je u emotivnoj vezi

Sa osmehom je demantovala spekulacije o poznatom košarkašu Luki Dončiću i otkrila svoj trenutni emotivni status.

- Porasla sam sada, prija mi nešto ozbiljniji period. Trenutno se osećam najbolje. Nema istine u pričama o vezi sa Lukom Dončićem. Ne znam ko je pokrenuo tu priču, ali me to ne zanima. Emotivno sam zauzeta. Neka sve ide svojim tokom, kako Bog kaže - izjavila je Anđela.

Podsetimo, Breskvica je nedavno raskinula dugogodišnju vezu sa policajcem Nemanjom, nakon pet godina ljubavi, a sada se u javnosti pojavljuju spekulacije da ima novog partnera kojeg krije od očiju javnosti.

Spekulacije o tajnom moćnom partneru

Prema navodima, reč je o imućnom biznismenu, vlasniku poznate firme iz Beograda.

Kako se dalje tvrdi, pevačica je već neko vreme u tajnoj vezi sa njim, a on slovi za jednog od najpoželjnijih neženja u prestonici i navodno je bio u vezi sa više poznatih devojaka.

- U vezi su sigurno više od mesec dana. Verovatno su se upoznali tokom izlaska, jer on često izlazi i poznato je ime u beogradskim klubovima - navodi izvor i dodaje da novi partner Breskvice, koji ima oko trideset godina, živi u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Alo/Blic