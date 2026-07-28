Olivera Katarina biće sahranjena danas na Novom groblju u Aleji zaslužnih građana i to pored istaknutog kompozitora narodne muzike, Andrije Bajića i jednog od najvećih imena srpske košarke, Duška Vujoševića.

Poslednjem ispraćaju najveće jugoslovenske dive prisustvuje Snežana Savić, Ksenija Janjićijević, ministar kulture Nikola Selaković, kompozitor Aleksandar Kobac, Sonja Kolačarić, a prvi je sa suzom i majčinom slikom u ruci stigao njen sin Mane.

Neposredno pre opela i sahrane na Novom Groblju održana je i komemoracija u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda. U prisustvu članova porodice, brojnih prijatelja, kolega i poštovalaca, odata je poslednja počast ženi koja je svojim glasom, lepotom i talentom ostavila neizbrisiv trag u srpskoj, ali i svetskoj umetnosti.

BONUS VIDEO: