Diva i jedna od najistaknutijih ličnosti u istoriji umetnosti ovih prostora, Olivera Katarina, danas će biti ispraćena na večni počinak na Novom groblju u Beogradu, sa početkom u 12.30 časova.

U Aleji zaslužnih građana polako stižu ožalošćeni, a među prvima Mane Šakić koji je neutešan nakon smrti majke Olivere Katarine.

Istaknuti slikar je sve vreme ljubio majčinu sliku koju je predao svešteniku kako bi se održalo opelo, a u rukama je držao buket cveća.

Glumica Sonja Kolačarić koju nismo videli godinama u javnosti došla je da se oprosti od dive. Na poslednji oproštaj od dive stigla je i glumica Snežana Savić kao i Maja Mandžuka koju dugo nismo videli u Srbiji budući da živi u Americi.

Neizbrisiv trag

Olivera Katarina ostavila je neizbrisiv trag kao glumica i pevačica, a tokom karijere duže od šest decenija stekla je status jedne od najautentičnijih i najharizmatičnijih umetnica domaće kulturne scene.

Od nje su se oprostile mnoge javne ličnosti, a njen sin Mane jedva je smogao snage da se oglasi i potvrdi vesti o odlasku najbolje.

- Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti - pričala je Olivera za medije svojevremeno.

Dan uoči sahrane Olivere Katarine objavljena je čitulja koja je duboko rastužila poštovaoce njenog lika i dela, a napisao ju je predsednik USUS-a Živorad Ajdačić.

- Otišao je naš član, istaknuti umetnik. Napustila nas je svetska diva i uvaženi član Udruženja, ostaće nam večno upamćena zaslužna za kulturu Srbije, Jugoslavije i sveta - piše u oproštajnoj poruci.

Nikada nije slavila rođendan

Buntovna narav slavne umetnice ogleda se i u tome što nikada nije slavila rođendane.

- Ne slavim rođendane. Zapravo, niko u mojoj porodici iz ne slavi. Mi smo hrišćani, znate, te samim tim slavimo samo Boga. Obeležavanjem rođendana zapravo se slave ljudi - objasnila je svojevremeno Katarina u emisiji "Kad anđeli spavaju".

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