Cela bivša Jugoslavija i dalje se oprašta od Olivere Katarine, glumice i pevačice koja je preminula 21. jula. Njena sahrana biće održana 28. jula u Aleji zaslužnih građana, a time će, smatraju mnogi, biti ispravljena barem delimično višedecenijska nepravda učinjena Katarini.

Pevačica je tokom života u više navrata govorila da je sklonjena, navodeći da se iza toga krije ljubomora koleginica ili da je pak razlog političke prirode.

Olivera je često isticala da je trpela raznorazne pritiske, kao i da je decenijama bila onemogućena da se bavi svojim poslom u Jugoslaviji, dok su joj, sa druge strane, u isto vreme pristizali pozivi sa svih strana sveta.

"Slavimo Boga, a ne ljude"

Buntovna narav slavne umetnice ogleda se i u tome što nikada nije slavila rođendane.

- Ne slavim rođendane. Zapravo, niko u mojoj porodici iz ne slavi. Mi smo hrišćani, znate, te samim tim slavimo samo Boga. Obeležavanjem rođendana zapravo se slave ljudi - objasnila je svojevremeno Katarina u emisiji "Kad anđeli spavaju".

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