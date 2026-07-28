Komemoracija istaknutoj umetnici Oliveri Katarini, koja je preminula 21. jula, održana je u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda, gde je dirljiv govor održao ministar kulture i informisanja Nikola Selaković. Komemoraciji je prisustvovala tek nekolicina njenih prijatelja, saradnika i poštovalaca.

Među prvima stigao je sin Mane Šakić koji je primao saučešće od potpredsednika Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivice Dačića, operske dive Jadranke Jovanović, kao i ostalih.

Diva i jedna od najistaknutijih ličnosti u istoriji umetnosti ovih prostora, Olivera Katarina, danas će biti ispraćena na večni počinak na Novom groblju u Beogradu, sa početkom u 12.30 časova.

Olivera Katarina ostavila je neizbrisiv trag kao glumica i pevačica, a tokom karijere duže od šest decenija stekla je status jedne od najautentičnijih i najharizmatičnijih umetnica domaće kulturne scene.