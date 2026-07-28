Olivera Katarina ostavila je neizbrisiv trag kao glumica i pevačica, a tokom karijere duže od šest decenija stekla je status jedne od najautentičnijih i najharizmatičnijih umetnica domaće kulturne scene.
Komemoracija istaknutoj umetnici Oliveri Katarini, koja je preminula 21. jula, održana je u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda, gde je dirljiv govor održao ministar kulture i informisanja Nikola Selaković. Komemoraciji je prisustvovala tek nekolicina njenih prijatelja, saradnika i poštovalaca.
Među prvima stigao je sin Mane Šakić koji je primao saučešće od potpredsednika Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivice Dačića, operske dive Jadranke Jovanović, kao i ostalih.
Diva i jedna od najistaknutijih ličnosti u istoriji umetnosti ovih prostora, Olivera Katarina, danas će biti ispraćena na večni počinak na Novom groblju u Beogradu, sa početkom u 12.30 časova.
Od nje su se oprostile mnoge javne ličnosti, a njen sin Mane jedva je smogao snage da se oglasi i potvrdi vesti o odlasku najbolje.
- Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti - pričala je Olivera za medije svojevremeno.
Dan uoči sahrane Olivere Katarine objavljena je čitulja koja je duboko rastužila poštovaoce njenog lika i dela, a napisao ju je predsednik USUS-a Živorad Ajdačić.
- Otišao je naš član, istaknuti umetnik. Napustila nas je svetska diva i uvaženi član Udruženja, ostaće nam večno upamćena zaslužna za kulturu Srbije, Jugoslavije i sveta - piše u oproštajnoj poruci.
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