Riba je jedna od najzdravijih namirnica i važan izvor kvalitetnih proteina, omega-3 masnih kiselina, vitamina i minerala. Ipak, nisu sve vrste podjednako bezbedne za konzumaciju. Na kvalitet i zdravstvenu ispravnost ribe utiču vrsta, poreklo, način čuvanja i pripreme, zbog čega je važno obratiti pažnju na nekoliko ključnih detalja pre kupovine.

Birajte manje vrste ribe

Stručnjaci ističu da veće grabljivice, poput tune i sabljarke, mogu sadržati više žive, jer se ovaj teški metal vremenom nakuplja u njihovom organizmu. Zbog toga se trudnicama, dojiljama i maloj deci savetuje da ograniče njihovu konzumaciju.

Bezbedniji izbor često su manje vrste ribe, kao što su sardina, skuša, haringa i papalina. Budući da se nalaze niže u lancu ishrane, uglavnom sadrže manje količine teških metala.

Obratite pažnju na svežinu

Svežina ribe jednako je važna kao i njen kvalitet. Ako se ne čuva na odgovarajućoj temperaturi, može doći do povećanja nivoa histamina, jedinjenja koje kod osetljivih osoba može izazvati simptome slične alergijskoj reakciji.

Ribu kupujte isključivo u prodavnicama i ribarnicama gde se čuva u rashladnim vitrinama. Po dolasku kući što pre je stavite u frižider ili zamrzivač, u zavisnosti od toga kada planirate da je pripremate.

Zamrznutu ribu odmrzavajte u frižideru, a već odmrznutu nemojte ponovo zamrzavati, jer se time povećava rizik od razvoja bakterija i kvarenja namirnice.

Zdraviji način pripreme

Način pripreme može značajno uticati na nutritivnu vrednost ribe. Kuvanje, priprema na pari, dinstanje ili pečenje u rerni smatraju se zdravijim izborom od prženja i dimljenja, koji mogu dovesti do stvaranja jedinjenja povezanih sa povećanim zdravstvenim rizicima.

Kod rečne ribe preporučuje se uklanjanje iznutrica pre termičke obrade, dok se kod masnijih vrsta savetuje uklanjanje kože i viška masnog tkiva, jer se u njima mogu zadržavati pojedine štetne materije iz okoline.

Proverite deklaraciju

Prilikom kupovine obavezno pročitajte deklaraciju. Obratite pažnju na poreklo ribe, rok trajanja, uslove skladištenja i podatak da li je proizvod svež ili je prethodno bio zamrznut.

Pažljiv izbor i pravilna priprema pomoći će da sačuvate nutritivne vrednosti ribe i istovremeno smanjite rizik od unošenja neželjenih materija.