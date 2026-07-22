Naša glumica Vesna Pećanac imala je velikih finansijskih problema, a jednom prilikom, kada su je jurili izvršitelji, oglasio se njen naslednik za medije.

Tom prilikom je ispričao da Vesni niko od kolega sa kojima je bila u dobrim odnosima nije pomogao.

- Nisam bio naročito potresen kako su neki mediji to prikazivali, jer to traje godinama. Žena je opet, u toj kuhinji sedela i razgovarala sa patrijarhom - počeo je priču glumičin sin.

"Snalazi se kako zna i ume"

Situacija sa izvršiteljima kako je rekao, nije bila nimalo naivna.

- Dakle, bio je to sastanak na visokom nivou. Nimalo nije u zavidnoj situaciji, u dugovima je do guše. Jure je izvršitelji. Snalazi se kako zna i ume. Ne može sama, ali eto, bori se nekako. Obraća se ljudima za pomoć, a pomoć uglavnom izostaje. Gde su kolege da pomognu? U najgorem trenutku su je ostavili - objasnio je sin svojevremeno za medije.

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