Sve veći troškovi letovanja navode mnoge turiste da traže destinacije na kojima mogu da provedu odmor uz manji budžet. Među mestima koja se izdvajaju po pristupačnim cenama nalazi se Neum, jedini primorski grad u Bosni i Hercegovini, koji se i ove godine svrstava među najjeftinije destinacije na Jadranskom moru.

Smešten nedaleko od granice sa Hrvatskom, Neum predstavlja jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadran. Njegov specifičan geografski položaj doprinosi tome da je more uglavnom mirnije nego u mnogim drugim delovima obale, zbog čega ga često biraju porodice sa decom, ali i svi koji žele mirniji odmor.

Iako su cene u odnosu na prošlu godinu blago povećane, boravak u Neumu i dalje je povoljniji nego u brojnim poznatim letovalištima na hrvatskoj obali.

Prema ponudama na platformama za rezervaciju, apartman za dve osobe može se pronaći po cenama od 50 do 70 evra za noć, što iznosi oko 35 evra po osobi. Na raspolaganju su i jeftinije opcije smeštaja, dok luksuzniji apartmani u prvom redu do mora, sa pogledom na Jadran, mogu dostići cenu od oko 150 evra po noćenju.

Porodice sa troje ili četvoro članova za apartmanski smeštaj najčešće izdvajaju između 70 i 120 evra po noći, a konačna cena zavisi od lokacije, veličine i opremljenosti smeštaja.

Kada je reč o ugostiteljskoj ponudi, Neum je poznat po cenama koje su i dalje pristupačne velikom broju turista. Šoljica kafe košta od jednog do 2,5 evra, dok se porcija ćevapa može pronaći po cenama od pet do osam evra.

Ljubitelji ribe i morskih plodova za obrok će izdvojiti između 20 i 50 evra, u zavisnosti od restorana i specijaliteta koji odaberu.

Turisti koji borave u apartmanima i sami pripremaju obroke mogu dodatno da smanje troškove odmora, jer su cene namirnica u prodavnicama često niže nego u mnogim mestima na hrvatskoj obali.

Ukoliko parking nije uključen u cenu smeštaja, za dnevno parkiranje potrebno je izdvojiti između pet i sedam evra.

Kada se saberu izdaci za smeštaj, hranu i piće, dve osobe za jedan dan boravka u Neumu treba da planiraju budžet od približno 80 do 145 evra, u zavisnosti od izabranog apartmana i načina ishrane, prenosi Metropolitan.si, a piše Dnevno.hr