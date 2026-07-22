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Čuveni ručak za 5 evra: Ovo skriveno jadransko mesto ima cene za nevericu
Dok cene letovanja na Jadranu iz godine u godinu rastu, jedno primorsko mesto i dalje privlači goste koji žele da provedu odmor bez velikih troškova. Neum, jedini grad Bosne i Hercegovine na obali Jadranskog mora, i ove sezone nudi znatno pristupačnije cene smeštaja, hrane i drugih usluga u odnosu na brojna popularna letovališta u regionu.
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