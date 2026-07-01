Zloupotrebe identiteta poznatih lilnosti, zarad postizanja što boljeg profita, u poslednjem periodu su sve češća pojava, a najnovija žrtva ove prevare je mlada pevačica Džejla Ramović.

Putem svog Instagram profila Džejla je obavestila javnost da je žrtva velike prevare, te da nema veze sa reklamom na kojoj navnodno njen glas uverava javnost da pazare određeni proizvod.

- Želim da obavestim javnost da je reklama u kojoj se koristi moje ime, prezime, lik, kao i glas lažna i da ja sa njom nisam ni na koji način povezana! U toj reklami je bez moje dozvole korišćen moj identitet, a glas koji se koristi generisan je pomoću veštačke inteligencije (AI), takođe bez mog znanja i pristanka. Nisam učestvovala u toj kampanji, niti imam bilo kakve veze sa proizvodom ili uslugom koja se na taj način promoviše - poručila je Džejla .

"Ozbilina zloupotreba mog identiteta"

Na kraju je zamolila svoje pratioce i javnost da prijave sporni profil i prošire informaciju kako bi se sprečilo dalje širenje dezinformacija.

- Ovo je ozbilina zloupotreba mog identiteta i preduzeću sve potrebne pravne korake kako bih zaštitila svoja prava. Molim vas da ovaj profil prijavite i informaciju proširite kako bi se sprečilo dalje širenje dezinformacija.

Jakov i Džejla

Ljubavni trougao o kojem danima bruji ceo Balkan dobio je novi, šokantan obrt. Nakon što je u javnost isplivao, a potom brzinom svetlosti obrisan, snimak na kojem se Džejla Ramović i Jakov Jozinović strastveno ljube na jahti, situacija se ne smiruje.

Iako se Jakov Jozinović i Džejla Ramović još uvek ne oglašavaju povodom snimka i svoje romanse, isplivali su novi detalji ovog odnosa.

Poznato je da je Džejla prethodno bila u vezi sa Bojanom Cvijetićaninom, frontmenom popularnog slovenačkog benda "Džoker aut".

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