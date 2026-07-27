Tim studenata-volontera koji učestvuje u arheološkim iskopavanjima na severu Francuske doživeo je nesvakidašnje iznenađenje – pronašli su poruku staru gotovo 200 godina koju je ostavio arheolog koji je istraživao isto nalazište početkom 19. veka.

Bočica sa smotanim listom papira

Dok su istraživali ostatke galskog naselja na liticama u blizini grada Diepa, arheolozi su otkrili zemljanu posudu u kojoj se nalazila mala staklena bočica.

„Bila je to vrsta bočice kakvu su žene nekada nosile oko vrata, a u njoj su držale mirisne soli“, objasnio je vođa tima Gijom Blondel, direktor arheološke službe grada E.

U bočici se nalazio pažljivo smotan list papira, vezan kanapom. Kada je narednog dana otvorio poruku, Blondel je pročitao: „P. J. Fere, rođen u Diepu, član različitih naučnih društava, vršio je iskopavanja na ovom mestu u januaru 1825. godine. Nastavlja svoja istraživanja na ovom prostranom području poznatom kao Grad Limes ili Cezarov logor.“

Retko otkriće

Istorijski zapisi potvrđuju da je Pjer Žak Fere bio ugledni stanovnik Diepa i da je upravo on pre oko 200 godina prvi istraživao ovo arheološko nalazište.

„Bio je to zaista čaroban trenutak. Znali smo da su ovde nekada vršena iskopavanja, ali pronaći poruku staru dva veka bilo je potpuno neočekivano“, rekao je Blondel.

Dodao je da se u arheologiji ovakva otkrića gotovo nikada ne dešavaju. Iako majstori ponekad ostavljaju poruke u zidovima ili temeljima kuća, pronaći pisano svedočanstvo prethodnog arheologa na samom nalazištu predstavlja izuzetnu retkost. Kako je kroz osmeh primetio, većina arheologa radi kao da niko neće doći posle njih, jer veruju da su završili sav posao.

Pronađeno naselje staro 2.000 godina

Istraživanja su pokrenuta zbog ubrzane erozije litica severno od Diepa, koja ozbiljno ugrožava lokalitet. Deo nekadašnjeg utvrđenog galskog naselja već je nestao, a postoji bojazan da bi bez hitnih iskopavanja dragoceni istorijski tragovi mogli zauvek da budu izgubljeni.

Već tokom prve nedelje istraživanja arheolozi su pronašli više artefakata iz galskog perioda, među kojima se izdvajaju brojni fragmenti keramike stari oko 2.000 godina. Ovi nalazi pomažu stručnjacima da bolje razumeju svakodnevni život stanovnika nekadašnjeg utvrđenog sela, ali i da otkriju kakvu je ulogu ovo naselje imalo u to vreme.

Pronalazak boce sa porukom dao je ovom istraživanju posebnu simboliku. Naime, rukom ispisana poruka iz 1825. godine predstavlja neobičan most između generacija istraživača i podseća da i sami arheolozi, tragajući za prošlošću, vremenom postaju deo istorije koju proučavaju, piše BBC.