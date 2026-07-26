Nakon što su ćerke preminulog pevača Andrije Bajića izbacile stvari udovice Male Cane na ulicu, policija je reagovala nakon poziva supruge preminulog, koja ih je sačekala ispred kuće u kojoj je živela sa pevačem pre nego što su se preselili u Devojački bunar.

Mala Cana je policiju pozvala nakon što je ustanovila da se među ozbačenim stvarima ne nalazi njeno saksijsko cveće.

Policija je došla ispred kuće na poziv udovice Andrije Bajića, koja je sa njima mirno razgovarala.

Nakon razgovora sa Canom, policija je ušla u kuću gde je porazgovarala sa ukućanima. Nakon čega su izašli i proverili dokumenta Caninom pratiocu.

Mala Cana oglasila se za Blic i otkrila da je u šoku.

- Ne znam šta me je snašlo, vraćam se kombijem, nosim stvari kući. Ovo je užas. Izbacile su mi stvari na ulici. Kao termiti, ja sam u šoku šta rade. Vrištala sam na ulici - rekla nam je kratko Cana.

Alo/Blic

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