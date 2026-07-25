Pevačica Svetlana Bajić poznatija kao Mala Cana gotovo svakodnevno posećuje grob svog supruga Andrije Bajića, koji je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Svakog dana, u isto vreme, dolazi na mesto njegovog večnog počinka, gde u tišini provodi trenutke.



Dani su bez broja

Ovoga puta, sela je pored nadgrobne ploče, zagledala se i tiho progovorila, kao da razgovara sa čovekom koji joj neizmerno nedostaje. Na groblju je vladala potpuna tišina, koju je povremeno remetio samo vetrić među drvećem.

Cana je ostala nekoliko minuta u miru, a zatim je ustala, ostavila cveće i polako se udaljila. Ona je na društvenim mrežama objavila da se nalazi u Aleji na Novom groblju.

Podsetimo, Mala Cana je nedavno završila u bolnici gde je primila infuzije.

- Završila sam u bolnici, primam infuzije, jako mi je loše. Sve me je stiglo, nemam snage, doktori me oporavljaju infuzijama. Bila sam suprugu na grobu i slošilo mi se. Čekam analize da budu gotove pa će doktorka reći šta dalje - rekla je ona nedavno.

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