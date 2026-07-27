Kurs dolara na vanberzanskom tržištu u Rusiji do kraja jula mogao bi da se kreće u rasponu od 77 do 79 rubalja, dok bi evro mogao vredeti između 87 i 92 rublje, a juan bi mogao ostati u koridoru od 11,40 do 12 rubalja. To je izjavio član Ruske asocijacije za odnose s javnošću (RASO) i ekspert Savetodavnog odbora AFD za razvoj vanberzanskog finansijskog tržišta Andrej Loboda.

Centralna banka Rusije utvrdila je 25. jula zvanični kurs od 78 rubalja za dolar, 88,8 rubalja za evro i 11,5 rubalja za juan. Prema podacima Moskovske berze, juan se 27. jula trgovao oko nivoa od 11,5 rubalja.

Ključna stopa snižena na 14 odsto

Loboda je ocenio da je glavni ekonomski događaj protekle nedelje bila sednica Centralne banke Rusije, koja je donela odluku o smanjenju ključne kamatne stope.

Tržište je očekivalo da ključna stopa ostane na nivou od 14,25 odsto godišnje, međutim, regulator ju je smanjio na 14 odsto. To je bio odmeren korak između podrške usporavanju privrede i rizika od ubrzanja inflacije. Nakon odluke Centralne banke, dolar se brzo vratio na nivo od 78 rubalja, što je pokazalo visoku osetljivost tržišta na promene u podršci rublji kroz kamatne stope - rekao je ekspert.

Visoke cene energenata podržavaju rublju

Loboda je istakao da visoke svetske cene energenata, kao i drugih kategorija ruskog izvoza, i dalje pružaju podršku ruskoj valuti i obezbeđuju tražnju za rubljama na domaćem tržištu.

Prema njegovoj oceni, nove sankcije Evropske unije za sada nisu imale značajniji uticaj na devizno tržište niti su dovele do slabljenja rublje.

Ipak, kako je upozorio, geoekonomski rizici bi u srednjem roku mogli da stvore dodatne poteškoće u oblasti plaćanja, logistike i pristupa međunarodnoj finansijskoj infrastrukturi, što bi postepeno moglo da poveća pritisak na kurs ruske valute.

Prema aktuelnoj proceni eksperta, do kraja jula ne očekuju se nagle promene kursa, ali će na kretanje rublje u narednom periodu uticati odluke Centralne banke Rusije, cene energenata na svetskom tržištu, izvozni prihodi i posledice novih geoekonomskih ograničenja, prenosi Politika.