U Hramu Svetog đakona Avakuma u Drinjači danas se obeležavaju 34 godine od stradanja dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, dečaka ubijenog tokom rata u Bosni i Hercegovini. Slobodan Stojanović ubijen je u Kamenici kod Zvornika nakon što se, pošto je sa roditeljima izbegao iz sela, vratio u svoj dom kako bi pronašao psa.

Priču o Slobodanu objavili smo ranije danas, a podsećamo i na jedno pretužno svedočenje njegove majke.

Naime, ekipa britanskog Kanala 4 sasvim slučajno je naišla na Desanku Stojanović samo devet meseci nakon što je 1992. godine mučki ubijen njen sin Slobodan... Njeno traganje za mestom gde joj je dete zakopano i danas izaziva ogromnu tugu

Bol, bes i mržnja čitavog rata u Bosni i Hercegovini mogu da stanu u tugu koja je zadesila Desanku Stojanović, majku malog Slobodana (12), kojeg su muslimani na najsvirepiji mogući način izmasakrirali kod Zvornika 1992. godine.

Desinu agoniju snimila je te godine britanska ekipa Kanala 4 koja je na nju naletela sasvim slučajno, u momentu kada je, gotovo poludela od bola jer su joj ubili sina jedinca, gađala kamion u kojem su bili muslimani.

Na snimku se vidi kako Slobodanovu majku pokušavaju da spreče u nameri da kamenuje vozilo, te kako se ona otima obuzeta besom i tugom.

- Devet meseci tragam za svojim detetom, devet meseci žalim jer ga moja ruka ne pokriva, moja ruka ga ne hrani, ne neguje - ispričala je u suzama.

Drhtavim glasom u kameru i u očaju dodala:

- Sve što imam je ovaj njegov džemper... Ništa više... I ova njegova uspomena slatka... - govori Desa misleći na sinovu fotografiju koju ljubi dok se sa nje maleni Slobodan smeši:

- Ove dve stvari ću sa sobom odneti u grob.

Slobodanov otac Ilija Stojanović pratio je svaki trag, svaku glasinu kako bi pronašao telo svog sina.

- Imao je patike, šorts i majicu. Verovatno su ga skinuli golog, tukli su ga, sekli i tako su ga zaklali. Sto posto mogu da ga prepoznam po zubima... - priča Ilija, ali njegove reči prekidaju Desini jauci i kukanje.

Od muslimana Muje Omerovića, ratnog zarobljenika, Ilija i Desa načuli su gde bi moglo da bude mesto pogibije njihovog deteta. Srpske vlasti su mu zatražile da pronađe Slobodanov grob, uz obećanje da će ga pustiti ako im pomogne u potrazi.

Inače, Ilija, Desa i Mujo nekada su bili prijatelji... Na snimku se vidi kako zajedno u kombiju, odlaze na mesto gde je Mujo uveren da je mališan pogubljen.

- Koliko si puta ručao kod mene? Koliko te puta Desa nahranila? - pitala je Slobodanova majka muslimana koji je, zarad slobode i života, odlučio da im pomogne da nađu dete.

Dok se voze sve dublje u poprište sukoba tražeći mesto Slobodanovog stradanja, Desa jauče.

- Joj, sine majkin, gde si ostavio dušu svoju?

Mujo ih je doveo na mesto za koje je verovao da je pravo. Desa pronalazi nešto što izgleda kao neobeležni grob. Kuka. Njeni urlici paraju nebo, ona se baca na zemlju, vrišti i viče: "Joj, sine moj!".

Iskopali su leš. Bila je devojčica. Pronašli su nečiju mrtvu ćerku.Slobodanovo telo kasnije je pronađeno, identifikovali su ga roditelji. Dečak je upucan iz neposredne blizine u glavu, a stomak mu je rasporen u obliku krsta. Na telu su nedostajali pojedini delovi, između ostalog i uho.

Nakon Slobodanove smrti, kasnije umire Desanka, potom otac Ilija, a ostala je samo njihova ćerka Slađana, koja je udata i ima troje dece, pisao je Telegraf.

Efeta Veseli je osuđena

Monstrum žena zaklala dečaka

Malog Slobodan je ubila Albanka Elfeta Veseli. Postupajući po zahtevu Tužilaštva BiH, vlasti Švajcarske su je uhapsile u Kantonu Njušatel 25 godina nakon zločina. Osuđena je na 10 godina zatvora. Apelaciono veće Suda BiH drugostepenom presudom krajem decembra 2019. godine povećalo je Elfeti Veseli zatvorsku kaznu sa 10 na 13 godina za ubistvo malog Slobodana. U kaznu je uračunato vreme koje je provela u pritvoru od 24. marta 2017. godine, kao i vreme koje je provela u ekstradicionom pritvoru.

Tužilaštvo BiH je istaklo da je Elfeta Veseli kao pripadnik Diverzantskog voda Komande združenih jedinica Liplje, Kamenica, u drugoj polovini jula ili prvoj polovini avgusta 1992. godine ubila Slobodana Stojanovica u naselju Bajrići-Novo Selo, na podrucju Kamenice. Prema optužnici, Veselijeva je na najsvirepiji način ubila dečaka, tako što mu je, dok je bio na biciklu, prišla s leđa i zaklala ga nožem.