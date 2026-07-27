Pevačica Tanja Savić i pilot Muhamed Muki Bešić stavili su tačku na dugogodišnju romansu, saznaju domaći mediji.

Muzička zvezda je ovu vest faktički i potvrdila tako što se u Crnoj Gori pojavila na nastupu sama, a onda i na rođendanu Ivana Mileusnića. Inače, Tanja Savić je dala i intervju u Crnoj Gori i nije želela da komentariše ljubav:

- Tanja i Muki su se razišli jer se više ne slažu, pa i vidovnjaci koji su davali izjave rekli su da će se, ukoliko njihova veza ne pređe na viši nivo, njih dvoje razići, što se sada i dogodilo. Doduše, Tanja još uvek nije precrtala celu stvar. Ona veruje da bi Muki mogao da se promeni, ali kako stvari stoje, od toga nema ništa, kao što ne može ni ona samu sebe da promeni – priča izvor za Svet.

Tanja sa sinovima živi u Smederevu, dok je Muki trenutno u Beogradu:

- On je bolestan i inače ovih dana non-stop šalje Tanji poruke pokušavajući da se njih dvoje pomire. Međutim, kako stvari stoje, od toga nema ništa. Uz sve to treba napomenuti i da je cela situacija sa roditeljima i rodbinom sa obe strane dramatična. Niti Tanjini vole njega, niti njegovi vole Tanju. To je baš katastrofa. Njih dvoje nema šanse da opstanu, ama baš nikako. Zbog svega toga videćemo šta će dalje da se dešava - prepričava izvor.

U međuvremenu ljudi koji su bliski Tanji Savić demantuju informacije koje se šire po estradi da Tanja ima još bilo kakvih problema.

- Ne, Tanja je samo uplašena i ne voli promene raspoloženja kojima je Muki sklon. Ona je već imala strahovitu frku sa svojim bivšim partnerom koji je iz poznatih razloga menjao raspoloženja i dovodio njihovu vezu u potpuni kolaps. Zato ona sada želi mirnu luku i da može da uplovi u odnos u kome će biti srećna.

Alo/Svet

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