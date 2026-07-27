Na prostorijama Kulturno-umetničkog društva "Srpski vez" u Kumanovu, oštećena je tabla udruženja i ispisan grafit "UČK", a ministar zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević izjavio je danas da to nije napad samo na jedno udruženje već napad na pravo jedne zajednice da neguje svoj jezik, kulturu, tradiciju i identitet. On je najoštrije osudio napad na prostorije KUD "Srpski vez" u Kumanovu.

"Sa velikom zabrinutošću primio sam vest o vandalskom napadu na prostorije Kulturno-umetničkog društva 'Srpski vez' u Kumanovu, tokom kojeg je oštećena tabla udruženja i ispisan grafit 'UČK' ", naveo je Milićević, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Prema njegovim rečima posebno zabrinjava činjenica da je reč o udruženju koje okuplja veliki broj dece i mladih i koje godinama predstavlja mesto sabiranja, kulture i očuvanja srpskog nasleđa. "Pozivam nadležne organe Severne Makedonije da hitno rasvetle ovaj slučaj, pronađu i sankcionišu počinioce, jer je samo brza i odlučna reakcija najbolja poruka da za nacionalnu i etničku mržnju nema mesta", poručio je Milićević.

On je istakao da će Srbija i kabinet kojim rukovodi nastaviti da pružaju punu podršku srpskim udruženjima u Severnoj Makedoniji. "To sam potvrdio i svojim višestrukim posetama KUD “Srpski vez”, jer verujemo da su ovakva udruženja čuvari našeg identiteta, tradicije i duhovne veze sa maticom. Nikakvi pritisci, pretnje ili pokušaji zastrašivanja neće pokolebati našu rešenost da budemo uz svoj narod gde god on živeo", poručio je Milićević.