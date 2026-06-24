Pevačica Tanja Savić ovih dana ima poseban razlog za slavlje. Njen mlađi sin završio je osnovnu školu i proslavio malu maturu, a ponosna mama nije krila emocije zbog važnog trenutka u njegovom odrastanju.

Tanja je sa svojim pratiocima podelila deo svečane atmosfere, pokazujući koliko je srećna što prisustvuje još jednoj značajnoj prekretnici u životu svog naslednika. Emocije, osmesi i ponos obeležili su ovaj poseban dan za celu porodicu

Posebnu pažnju privukao je njen mlađi sin, koji je za ovu važnu priliku bio elegantno obučen u odelo.

Pored njega je pozirala nasmejana Tanja, koja je za ovu priliku odabrala jednostavnu kombinaciju - belu dugu suknju, majicu i papuče, pokazujući da joj je najvažnije da uživa u posebnom danu sa svojim naslednicima.

U narednom storiju pokazala je i kako sa sinovima odlazi na proslavu u crnom kabrioletu. Dok su uživali u vožnji, stariji sin je kamerom beležio atmosferu iz automobila, a porodica je delovala raspoloženo i veselo.

Posebno zanimljiv bio je poslednji snimak na kojem se vidi kako crni kabriolet napušta dvorište, dok ih, po svemu sudeći, sa terase snima Tanjin partner Muki. Pevačica je i u tim trenucima zračila srećom, ne krijući koliko joj znači što prisustvuje važnim životnim događajima svojih sinova.

Kadrovi koje je podelila brzo su privukli pažnju njenih fanova, a ispod objava ubrzo su počele da pristižu brojne čestitke i lepe želje upućene mladom maturantu. Mnogi su primetili koliko je Tanja ponosna majka, te su joj poručili da uživa u svakom trenutku odrastanja svojih naslednika.

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