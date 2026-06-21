Pevačica Tanja Savić doputovala je sa odmora, gde je prethodnih dana boravila sa svojim partnerom Mukijem i sinovima.

Po dolasku na beogradski aerodrom, svi su bili vidno raspoloženi, a osmesi nisu silazili sa njihovih lica.

Tanja je ovog puta iznenadila opuštenim modnim izdanjem u kojem je publika retko ima priliku da je vidi.

Nosila je plisiranu suknju u puder-roze nijansi, uz jednostavnu belu majicu, pa je njen stajling odavao utisak elegancije i udobnosti.

S druge strane, Muki je bio odeven u plavu košulju i bermude u istoj boji, a par je delovao skladno i usklađeno u svakom smislu.

Dok je pevačica razgovarala i odgovarala na pitanja okupljenih novinara, on je preuzeo brigu o prtljagu i organizaciji stvari, što su mnogi primetili kao znak njihove dobre saradnje i timskog funkcionisanja.

Zdravstvene tegobe tokom boravka u Crnoj Gori

Tom prilikom, osvrnula se i na zdravstvene tegobe koje su ih pratile tokom boravka na letovanju.

- Stanje je takvo da, kad god odemo u Crnu Goru, neko od nas dobije virus. Ne znam da li je uzrok voda ili nešto drugo, ali to se često ponavlja - izjavila je pevačica.

Potom je prokomentarisala i to što je njena iskrenost često predmet komentara u javnosti.

- Takav mi je posao, to je mač sa dve oštrice. Sve može da se protumači na različite načine. Moja iskrenost i neposrednost nekada budu shvaćene drugačije nego što sam ih zamislila. Ipak, ljudi koji me poznaju ne mogu mi to zameriti - istakla je Tanja.

Nakon kraćeg zadržavanja na aerodromu, pevačica i njena porodica uputili su se ka svom domu.

Alo/Telegraf