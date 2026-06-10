Pevačica Tanja Savić otkazala je unapred dogovoren nastup u Splitu.

Kao razlog navela je narušeno zdravstveno stanje.

Naime, Tanja Savić se oglasila na svom Instagram profilu i pratioce zabrinula objavom.

- Zbog zdravstvenih razloga nastup u Splitu biće otkazan. Hvala na razumevanju - napisala je Tanja Savić.

"Zakazali smo koncerte u Splitu"

Podsetimo, Tanja je nedavno govorila o koncertu u Splitu.

- Zakazali smo koncerte u Splitu, biće regionalna turneja, ali što se mojih nastupa tiče nisam toliko upućena, gledam da me ne boli glava. Opuštena sam, imam ljude koji to rade umesto mene. Imala sam porodične obaveze, sa decom sam bila - navela je Tanja, koja je na licu mesta bila sa verenikom Muhamedom Mukijem Bešićem.

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