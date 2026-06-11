Najnoviji finansijski izveštaji dostavljeni Agenciji za privredne registre otkrili su pravu istinu o tome koliko zarađuju naše najveće muzičke zvezde.

Dok je za veliki deo domaće estrade 2025. godina bila izuzetno unosna, pojedini pevači uprkos stotinama hiljada evra na računima su jedva poslovali u plusu ili su čak završili u gubicima.

Tanja Savić je prijavila prihod od 280.000 evra, ali su troškovi očigledno usled skupocene aktuelne turneje i koncerata iznosili čak 304.000 evra, pa je pevačica ušla u minus od oko 23.000 evra.

Slična situacija zadesila je i Radišu Trajkovića Đanija. Njegova računica pokazala je prihode od oko 134.000 evra, ali su mu rashodi bili veći za deset hiljada evra. Nakon naplaćenog poreza, folker je zabeležio ukupan gubitak poslovanja od oko 12.000 evra.

Tanji narušeno zdravlje

Pevačica Tanja Savić otkazala je unapred dogovoren nastup u Splitu.

Kao razlog navela je narušeno zdravstveno stanje.

Naime, Tanja Savić se juče oglasila na svom Instagram profilu i pratioce zabrinula objavom.

- Zbog zdravstvenih razloga nastup u Splitu biće otkazan. Hvala na razumevanju - napisala je Tanja Savić.

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