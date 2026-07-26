Javnost u regionu je u potpunom šoku nakon najnovijih objava Filipa Cara, koji je nastavlja brutalan rat protiv Kristijana Golubovića, pa je sada objavio i drugi snimak na kom se vidi kako pozira sa psom kog je prethodno zlostavljao, nakon čega je životinja uginula.

Scene su mnoge uznemirile, pa se traže hitne reakcije nadležnih organa.

- On ga je ubio i mrtvog doneo u lajv da ga oplakuje jer je pas umro 'prirodnom smrću' - napisao je Car uz šokantan snimak.

Ubrzo zatim, Filip je okačio i staru Kristijanovu objavu o nestanku mini-čivave iz Gvozdićeve ulice, podelivši seriju optužbi na račun nekadašnjeg cimera iz rijalitija:

​- Druga čivava! Verovatno isto ubijena, pa kao nestala! Mačku je bacio sa balkona sa petog sprata, a papagaju otkinuo glavu! Ma dobar čovek, on je tako luckast i šaljiv- ironično je prokomentarisao Car.

U sledećem storiju, Car se direktno obratio policiji, udruženjima za zaštitu životinja, ali i samom Goluboviću, najavljujući svoj skorija dolazak u srpsku prestonicu:

​- Sigurno će reagovati murija i udruženja za zaštitu životinja, isto kao kad je neki debil u selu u pitanju! Pošto mi opet preti pi**a slinava i uzima me u usta - javite mu da sam za tačno 10 dana opet u Beogradu da radim papire detetu, pa ću ga nazvati da dođem do narkomanskog gnezda da me istuče! Samo nek me odblokira barem negde i nek se javi - poručio je Filip.

​Na kraju se još jednom obratio Kristijanu, ali je poslao opomenu i svima ostalima koji ga prozivaju.

- Nastavi da me spominješ da vidimo šta još imam o tebi! A vi drugi što me prozivate, stanite u red, doći ćete na red da vam doktor da krvnu sliku. Teški pacijenti su prioritet! - zaključio je Car u objavi koja je zapalila društvene mreže.

Suspendovao ga i Mitrović

Podsetimo, Željko Mitrović je suspendovao Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević i ovim povodom oglasio.

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi", istakao je Mitrović i dodao: "Sebe smatram tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne opraštam.

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