Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Bogatiću da pred Srbijom nije lak period zbog globalnih okolnosti, upozorivši na izazove koje donose sukobi na Bliskom istoku i u Ukrajini, kao i probleme u snabdevanju energentima.

Ipak, poručio je da će zahvaljujući privrednom rastu država moći da nastavi sa povećanjem plata i penzija, o čemu će građani uskoro biti obavešteni.

Predsednik je rekao:

- Pred nama, ukoliko se nastave sukobi na Bliskom istoku, i sukobi u Ukrajini, svakako nije lako vreme. Sve su veći problemi i oko snabdevanja naftom, Dunav je na niskom nivou, mučimo se, i što se novca tiče. Ali nam je zato zahvaljujući vrednim rukama naših građana lakše kada znamo kolika će stopa rasta da bude i ove i sledeće godine. To će nam omogućiti značajno povećanje plata i penzija, uskoro ćemo vas o tome obavestiti.