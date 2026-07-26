Govoreći o nasilju koje su sprovodili blokaderi Vučić je rekao:

"Ovde u Bogatiću su godinu i po dana sprovodili pravi teror nad ljudima koj idrugačije misle, upadali u skupštinu, lomil istakla, urušavali na svaki način. Da vam kažem, imam primedbe na aroganciju naših ljudi, promenite ponašanje i pokažite drugo lice prema ljudima"

Potom se osvrnuo na ciljeve koje je zacrtao:

"Mi možemo da obećamo naporan rad, nastavak razvoja i napretka Srbije, bićemo psovećeni i Srbija će nam biti prva briga. A oni koji su nam rušili zemlju, sa onima spolja koji su mnogo novca uložili u rušenje Srbije, moramo da kažemo - mi ćem oda se borimo i imamo samo jednu ideju Srbiju i njen napredak i borićemo se za Srbiju. Molim vas da radite i da se borite svakog dana i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada! Sve najbolje vam želim. Živeo Bogatić, Mačva i Srbija, do konačne pobede."