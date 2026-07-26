Mina raznela naftni tanker! Drama u moreuzu, desilo se ono od čega se dugo strahovalo

Naftni tanker je eksplodirao nakon što je naleteo na morsku minu u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte.

Prema dostupnim informacijama, tanker je odstupio od tranzitne rute koju su iranske vlasti odredile za prolazak kroz Ormuski moreuz, prenosi Tasnim.

Tanker koji je prekršio propisana pravila plovidbe u Ormuskom moreuzu i isključio radarski sistem, eksplodirao je nakon udara u morsku minu, prenose danas iranski mediji.

Iranski mediji prenose da je Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) presreo šest brodova koji su, kako tvrde, pokušali da prođu kroz Ormuski moreuz mimo propisanih procedura.

Nadležni nisu objavili identitet plovila, njihove zastave niti informacije o tome da li su brodovi zadržani ili im je dozvoljen nastavak plovidbe.

Ormuski moreuz predstavlja jedan od najvažnijih pomorskih koridora na svetu, kroz koji prolazi značajan deo globalnog izvoza sirove nafte i tečnog prirodnog gasa.

Posle najnovijih izveštaja o incidentima u Ormuskom moreuzu, cene nafte su ponovo porasle, ali ne toliko dramatično kao tokom vrhunca krize u martu i aprilu.

Zbog povećanih tenzija na Bliskom istoku, bezbednosna situacija u ovom području poslednjih nedelja dodatno je pogoršana, a svaki incident izaziva zabrinutost zbog mogućeg uticaja na svetsko tržište energenata.