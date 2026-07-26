"Nisam ja za to zadužen, to su građani Srbije i naš predsednik. Ta jednokratna pomoć, koja je velika - uštedeli smo nešto novca u budžetu, imamo veće prihode nego što smo planirali. Hoćemo da ponovo to podelimo građanima Srbije, da pokažemo koliko brinemo o njima", rekao je Mali.

Ministra su u Mladenovcu dočekali građani noseći barjake sa sloganima "Ujedinjena Srbija" i "Srbija pobeđuje".

Mali je podsetio da će se za pet dana, kao što je prethodno najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić stupiti na snagu snižene cene lekova u Srbiji.

Dodao je da će zatim 14. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć penzionerima između 20.000 i 35.000 dinara.

"Desetak dana nakon toga, 22. septembra, idemo sa isplatom 6.000 dinara, dakle 50 evra, svim punoletnim građanima Srbije. Opet pokazujemo snagu naših javnih finansija, ali, dragi prijatelji, poštovani građani Mladenovca, pokazujemo takođe i brigu prema ljudima. I svaki put kada imamo mogućnost da pomognemo, mi ćemo svima pomoći", rekao je Mali.

U međuvremenu, kako je dodao, biće najavljeni i iznosi povećanja plata i penzija najavljenih do kraja godine.

Mali je istakao da je u ovom trenutku najvažnije pokazati jedinstvo i slogu, nakon, kako je rekao godinu i po dana blokada koje su za cilj imale podele u porodicama i u državi.

"Uništili su nam ceo obrazovni sistem. Decenije će nam trebati da se od toga oporavimo. Ali mi nismo kao oni, i to je moja poruka danas. Mi se borimo za veće penzije, za veće plate, mi se borimo za mir i za stabilnost, mi se borimo za jedinstvene porodice, mi se borimo za bolju budućnost naše dece. Mi se borimo za sve ono što je ovim blokaderima strano, a to je prevashodno ljubav prema svojoj zastavi i ljubav prema svojoj Srbiji", rekao je Mali.

Skupu su prisustvovali građani opštine Mladenovac, kao i opštinski funkcioneri, predsednica opštine Suzana Vasić i zamenik predsednika skupštine GO Mladenovac Aleksandar Tomić.

Tomić je rekao da Srbija pobeđuje kada je ujedinjena, sabrana i kada se ljudi druže.

"Okupili smo se ovde da se družimo, da zajedno podelimo ideje kako da nam bude bolje sutra, ne da se mrzimo, ne da se svađamo. To su radili neki do sada, i nadam se da to prestaje, i da su videli da to ne vodi nikud", naveo je on.