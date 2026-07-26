Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević posetio je danas Šajkaš u okviru velike i pobedničke kampanje "Ujedinjena Srbija", gde ga je dočekala reka nasmejanih građana, domaćina i mladih ljudi koji čvrsto veruju u politiku stabilnosti, razvoja i nacionalnog ponosa.

Vučević se obratio okupljenom narodu. Na početku se zahvalio svim okupljenima kao i onima koji su iz okolnih mesta stigli kako bi ga dočekali, a zatim je rekao: "Pomaže Bog!" Na šta mu je narod odgovorio: "Bog ti pomogao!"

- Kada se setim kako je izgledalo ovo mesto kao i okolna sela, a kako danas izgledaju, to pokazuje da smo veliki posao uradili i ponosan sam na promene. Ljudi hoće promene, ali sam siguran da ljudi neće oromene tako što ih neko psuje i vređa čast i porodicu.

Neljudi napadaju porodice

Vučević se osvrnuo na strahovite napade i linč na predsednika Vučića i njegovu porodicu i poručio da su samo neljudi spremni na takve stvari.

- Nedopustivi su napadi na porodicu predsednika Vučića, neljudi su spremni samo na takve stvari. Zato, naš odgovor treba biti na izborima i zato vas sve ovde pitam da li želite Vučića ili Đokića? Izbori nisu šala, molim vas sve i u Šajkašu i u ovom delu Bačke, nemojte da dozvolimo da o našim živorima odlučuju oni koji žele da upropaste Srbiju.