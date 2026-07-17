Frontmen legendarnog pulskog pank benda KUD Idijoti Saša Milovanović i njegova supruga Martina napadnuti su u centru Pule nakon što su upozorili grupu mladića na neprimereno ponašanje i bacanje smeća po ulici.

Policija sprovodi krivičnu istragu i traga za počiniocima uveliko.

Milovanović, koji je Puljanima poznat i po svom štandu sa pločama i CD-ovima u ulici Sergijevaca, rekao je da se incident dogodio oko ponoći kada je primetio grupu mladića kako šetaju gradom i šutiraju kartonske kutije i ambalažu ispred prodavnica, prenosi istra24.

-Ovo nije prvi put. Jedan sam od poslednjih koji je napustio štand i nekoliko puta sam video prolaznike kako bacaju uredno složenu ambalažu ispred prodavnica. Divljaci prolaze i šutiraju kutije i raznu ambalažu - rekao je Milovanović.

Dodao je da je njegova supruga Martina prva upozorila grupu da prestanu sa takvim ponašanjem, nakon čega je i on razgovarao sa njima.

"Oko ponoći, grupa iz pravca Foruma prošla je ispred pijace i izbacila sve napolje. Martina ih je izdaleka upozorila da prestanu. Rekla je da je neprihvatljivo doći u drugu zemlju na odmor i tako se ponašati. Onda sam im prišao i rekao im da prestanu ili ću pozvati policiju", rekao je za portal istra24.

Sve se brzo odigralo

Umesto da se smire, tvrdi Milovanović, usledio je fizički napad.

"Zaista nisam očekivao takvu reakciju. Napali su me rukama i nogama. Sav sam u modricama i ogrebotinama, zglob mi je bio otečen, a košulja potpuno pocepana. Kada je policija stigla, izgledao sam užasno. Napadači su prvo pobegli, zatim su se vratili i ponovo napali Martinu i mene dok smo sedeli na klupi. Branili smo se koliko smo mogli i tek kada su komšije izašle iz svojih kuća, počinioci su pobegli", rekao je.

Dodao je da ne zna ko su napadači, ali pretpostavlja da su engleski državljani, i da su frustrirani porazom reprezentacije. Takođe je naglasio da je bilo pet ili šest ljudi koji su bili znatno veći od njega.

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