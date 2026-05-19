Ana Sević važi za damu domaće javne scene koja vodi računa o svom izgledu i ponašanju pred kamerama. Iako je do sada otkrila brojne detalje iz privatnog života, jedan segment ostao je manje poznat javnosti, njena diskretna tetovaža.

Voditeljka emisije Zvezde Granda ima jednu tetovažu na telu, koja je toliko suptilna da je godinama prolazila neprimećeno.

Kako je otkrila, uradila ju je još dok je pohađala školu pevanja kod Aleksandre Radović, a ceo potez desio se spontano.

Tetovaža se nalazi na njenom prstu i predstavlja simbol njene ljubavi prema muzici.

- Jedna, jedina. Nastala 2008. kada sam išla u školu pevanja kod Aleksandre Radović. Jednog jutra sam ustala i rešila da će se to desiti baš tog dana ili nikad više. Naravno, svi su mogli tek za mesec dana, ali otišla sam u studio i sedela dok me nije primio. Jedan vrlo zanimljiv dan - napisala je Ana na Instagram storiju, gde je pokazala i mesto na kojem se tetovaža nalazi.

Iza današnjeg uspeha na televiziji i muzičkoj sceni, prošla je i izazovan put. Pre nego što je ušla u svet estrade, godinama je radila kancelarijski posao koji je, iako finansijski stabilan, za nju bio emotivno težak.

Pre slave išla na posao plačući

Pet godina vodila je firmu, ali je vremenom shvatila da taj posao nije njen poziv. Iako je imala sigurnu zaradu, svakodnevno je na posao odlazila nesrećna.

-Volim da sama pogrešim ili da sama izaberem taj pravi put. Kada sam krenula da pratim svoje snove i ono što volim shvatila sam to, kada sam napustila posao koji sam radila pet godina, kancelarijski posao gde sam vodila firmu, plačući sam išla na posao, imala sam fantastičnu platu, bila sam nesrećna do srži - izjavila je svojevremeno u jednoj emisiji.