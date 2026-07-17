Ljubavna priča muzičara Miše Kovača i misice Anite Baturine, kao i njihova slika idealne porodice, tragično je prekinuta početkom devedesetih godina kada su izgubili šesnaestogodišnjeg sina Edija.

Mirno odrastanje njihovo dvoje dece, Edija i Ivane, promenilo se sa ratnim dešavanjima, kada se Edi pridružio navijačkoj grupi "Bad Blue Boys".

Prisećajući se tog perioda i sinovljevih interesovanja, Anita je govorila o tome kako su ih vaspitavali.

-Mišo i ja smo ih vaspitali tako da uvek budu dobri prema drugoj deci i da im pomažu, pa su uvek bili okruženi vršnjacima. Onda su došle '90. i Edi je postao Bad Blue Boy. Sećam se da je sa prijateljima počeo da gleda ratne filmove - objasnila je ona.

Šta se desilo pre tragedije

Tragediji je prethodio potez zbog kojeg će Mišo Kovač duboko zažaliti.

Naime, on je odlučio da sinu kupi pištolj uprkos Anitinim očajničkim molbama da detetu ne daje oružje, o čemu je i ona kasnije govorila.

-Mišo je tad učinio jednu glupost. Kupio je pištolj i dao ga Ediju. Molila sam ga da to ne čini, da je detetu dao oružje u ruke, ali Mišo je imao neizmerno poverenje u Edija i tvrdio mi je da je naš sin dovoljno odgovoran i da zna što ima u rukama”.

U aprilu 1992. godine, usledio je poziv policije u pola tri ujutru sa informacijom da je Edi u Bolnici za traumatologiju sa naizgled lakšom povredom mozga.

Iako se verovalo da će se oporaviti, situacija se drastično pogoršala – dečakov stomak je otekao od tečnosti, a nakon prebacivanja na KBC Rebro otkriveno je da je prepun bakterija. O njegovim poslednjim danima Anita svedoči sa velikim bolom.

-Edi je zbog nečije namerne ili nenamerne greške umro od sepse u najvećim mukama i to mi je i danas najteže da prihvatim.

Smrt deteta je slomila Mišu Kovača, koji nije bio u stanju da se nosi sa gubitkom, što je dovelo do raspada porodice.

Najveći teret u toj tišini ponela je njihova mlađa ćerka Ivana, koja je posmatrala roditelje kako se guše u suzama. O agoniji kroz koju su prolazili i patnji njihove devojčice, Anita je zaključila:

„I ja sam se raspadala, ali rekla sam Miši da se moramo da se priberemo zbog Ivane. Ona je bila u osetljivim godinama, imala je 14, ostala je bez voljenog starijeg brata, a onda je gledala i nas dvoje koji samo plačemo i ćutimo. Naša devojčica patila je sama.”

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