Žena voditelja Ognjena Amidžića, Mina Naumović još jednom je pokazala da izgleda sjajno nekoliko meseci nakon porođaja.

Dok sa porodicom uživa na letovanju, objavila je fotografiju koja je privukla veliku pažnju njenih pratilaca.

Ovoga puta vidi se kako Mina pozira u elegantnom jednodelnom kupaćem kostimu, odmah nakon izlaska iz mora. Mokra kosa, preplanuli ten i širok osmeh dodatno su naglasili njenu prirodnu lepotu, dok je u prvi plan stala njena zategnuta figura.

Skladan brak sa Ognjenom

Inače, Mina i Ognjen važe za jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Uživaju u porodičnom životu i roditeljstvu, a svaki slobodan trenutak koriste da provedu zajedno sa decom. Ovih dana odmaraju na moru, odakle povremeno dele trenutke sa odmora.

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