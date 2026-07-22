Zima će pokazati koliko su pogrešne odluke EU u oblasti energetike, uveren je specijalni predstavnik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

„Zima se približava i ona će pokazati koliko su pogrešne odluke Evropske unije na planu energetike“, napisao je Dmitrijev na mreži Iks.

On je reagovao na izjavu direktora vodeće norveške energetske kompanije „Ekvinor“ Andersa Opedala o tome je malo verovatno da će Evropa uspeti da popuni svoja skladišta prirodnog gasa do 80 odsto do početka zime.