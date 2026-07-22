Ruske vojne snage gađale su skladišta i brodove koji su prevozili vojni teret u oblasti Odese, u nastavku napada na infrastrukturu koja je raspoređena u znak podrške ukrajinskim oružanim snagama, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

"Tri skladišta sa bespilotnim letelicama pogođena su napadima bespilotnim letelicama u gradu Odesi i selu Molodežnoje", navodi se u saopštenju koje prenosi RIA novosti.

U saopštenju se navodi da su ciljevi ruske avijacije i bespilotnih snaga bili i brod za suvi teret sa kojeg su istovarene zalihe za ukrajinske oružane snage, skladišta sa vojnom opremom i rezervoari sa gorivom i mazivima u luci Černomorsk.

Mete ruskih napada, prema saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, bili su i objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar i skladištenje vojnih proizvoda u luci Odesa, kao i brod za suvi teret i brod za rasute terete koji su dostavljali zalihe za ukrajinske oružane snage u luku Odesa.

Prema rečima savetnika ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodiona Mirošnika, kijevski režim koristi morsku rutu kao kanal za isporuku oružja 24 sata dnevno.

Mirošnik je naveo da je približno 8.000 brodova koji prevoze vojni teret prošlo kroz luke u Odesi poslednjih dana, što objašnjava napade na ove ciljeve, prenosi Tanjug.

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