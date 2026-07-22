Influenserka Adrijana Garsija (30) tragično je preminula usled komplikacija tokom estetskog zahvata.

Ova nezapamćena tragedija dogodila se juče ujutru u meksičkom gradu Kulijakan, a lekari nažalost nisu uspeli da joj spasu život. Iako zvaničan uzrok smrti još uvek nije zvanično potvrđen, nepotvrđeni izveštaji direktno povezuju ovu tragediju sa komplikacijama usled estetske hirurgije.

Slučaj je trenutno pod strogom istragom lokalnih zdravstvenih i pravosudnih organa, a više detalja očekuje se u narednim danima kada vlasti prikupe više informacija.

Adrijana je bila poznata kreatorka sadržaja na društvenim mrežama, gde je redovno objavljivala teme o lepoti, modi i životnom stilu. Imala je bazu od 47.000 pratilaca na TikToku i 46.000 fanova na Instagramu. Ipak, ono što najviše kida srce jeste činjenica da je iza sebe ostavila malu ćerku.

"Njena uspomena će uvek ostati sa nama"

Pored karijere influenserke, Adrijana je blisko sarađivala sa lokalnom prodavnicom "Drop Shop" iz Kulijakana, poznatom po prodaji limitiranih serija patika, kačketa i luksuznih satova. Iz ove kompanije su potvrdili njenu smrt duboko emotivnim saopštenjem:

- Danas se opraštamo od člana naše "Drop Shop" porodice, sećajući se sa naklonošću njenih ljudskih kvaliteta, njene posvećenosti i trenutaka koje smo proveli uz nju. Njena uspomena će uvek ostati sa nama - stoji u njihovoj objavi u kojoj su izrazili najiskrenije saučešće i poželeli snagu i mir njenoj porodici i ćerki u ovim teškim trenucima.

Društvene mreže su preplavljene oproštajnim porukama njenih šokiranih pratilaca i kolega, koji su Adrijanu opisali kao izuzetno ljubaznu, posvećenu i punu života.

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