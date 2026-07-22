Predsednik Pokreta za promene Nebojša Medojević oštro je kritikovao Vladu Crne Gore i premijera Milojka Spajića, ocenivši da izvršna vlast nastavlja da donosi, kako tvrdi, besmislene odluke.

„Vlada Crne Gore ruši sve rekorde. Milojko i 34 razbojnika nastavljaju sa besmislenim odlukama“, napisao je Medojević na društvenoj mreži X.

On je u nastavku objave, uz dozu ironije, naveo da, prema njegovom mišljenju, postoji još prostora za uvođenje novih funkcija u Vladi.

„Mada, ima tu još prostora. Recimo ministar za odnose ministara sa premijerom... ili ministar za odnose ujaka sa Vladom... ili ministar za odnose sa Alabarom... ili ministar za odnose Vlade sa šefom kabineta premijera... Ova Vlada je neiscrpni izvor besmisla“, poručio je Medojević.

Njegova objava usledila je nakon poslednjih odluka izvršne vlasti, koje su izazvale različite reakcije u političkoj javnosti.

Bonus video: